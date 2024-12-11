Петербуржец получил 15 суток за бросок петарды в бакалейном отделе магазина

ЧП произошло в торговом центре на улице Васи Алексеева.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал Дениса Плюснина виновным в мелком хулиганстве и назначил ему 15 суток административного ареста. Инцидент произошел 31 декабря 2024 года около 15:30 в магазине "Перекресток", расположенном в ТК "Форум" на улице Васи Алексеева.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, Плюснин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил петарду в отдел бакалеи под один из стеллажей. В результате взрыва пиротехнического изделия была незначительно повреждена конструкция стеллажа с товаром.

На суде мужчина признал вину, раскаялся и пояснил, что совершил этот поступок без злого умысла, считая его глупой шуткой. По его словам, он зашел в магазин за покупками, будучи в приподнятом настроении, однако о последствиях своего поступка не подумал.

Суд, принимая во внимание признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде 15 суток ареста.

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Видео: Telegram, @dslebedeva_official