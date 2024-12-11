Появилось видео допроса поджигателя покрышки в парадной на Дунайском проспекте

Подозреваемые в совершении преступления задержаны - ими оказались юные уроженцы Псковской области.

Сотрудники полиции задержали троих жителей Псковской области, которые подозреваются в поджоге у квартиры на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года. Один из задержанных успел дать показания, кадры его допроса появились в Сети.

Инцидент произошел рано утром 15 декабря 2022 года. Примерно в 05:57 в дежурную часть Московского района поступило сообщение о пожаре — вспыхнула автомобильная покрышка, оставленная у двери одной из квартир жилого дома. Пламя удалось потушить самим жильцам до приезда спасателей, однако в результате происшествия была повреждена входная дверь. Никто из людей не пострадал, а сумма ущерба составила около 20 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества.

Спустя месяц, 21 января, оперативники угрозыска задержали троих подозреваемых в городе Пскове. Ими оказались местные жители в возрасте 16 и 19 лет. В ходе расследования выяснилось, что один из задержанных нашел объявление в мессенджере, где предлагалась работа, связанная с выполнением "заданий". Через куратора он получил инструкцию совершить поджог у конкретной квартиры в Санкт-Петербурге за денежное вознаграждение. Выполняя заказ, молодой человек привлек к делу двух своих знакомых. На следующий день после поджога координатор перевел ему обещанные 90 000 рублей.

На данный момент все трое содержатся под стражей до избрания меры пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Примечательно, что один из задержанных несовершеннолетних уже имеет за плечами несколько судимостей. Он был ранее осужден за угон автомобиля, грабеж и кражу.

Видео: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области