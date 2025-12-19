Во время квартирного пожара на Дунайском пострадал мужчина

Во Фрунзенском районе Петербурга утром 9 февраля произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в МЧС России.
Информация о возгорании на Дунайском проспекте, 38к1, поступила на пульт спасателей в 10:53. В однушке площадью 35 квадратных метров полыхала обстановка на площади 11 квадратных метров. Огонь ликвидировали к 11:50.
Травмы получил мужчина, его госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 14 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Фото: Piter.TV
