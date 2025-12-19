  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время квартирного пожара на Дунайском пострадал мужчина
Сегодня, 12:10
43
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во время квартирного пожара на Дунайском пострадал мужчина

0 0

В однушке площадью 35 квадратных метров полыхала обстановка на площади 11 квадратных метров.

Во Фрунзенском районе Петербурга утром 9 февраля произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в МЧС России. 

Информация о возгорании на Дунайском проспекте, 38к1, поступила на пульт спасателей в 10:53. В однушке площадью 35 квадратных метров полыхала обстановка на площади 11 квадратных метров. Огонь ликвидировали к 11:50. 

Травмы получил мужчина, его госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 14 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Разбегаево на площади 300 квадратных метров горела постройка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дунайский проспект, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии