В деревне Разбегаево на площади 300 квадратных метров горела постройка

В Ломоносовском районе Ленобласти вечером 8 февраля произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС России.

В деревне Разбегаево полыхало здание смешанной постройки на площади 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. Огонь потушили ночью 9 февраля.

Видео: пресс-служба МЧС России