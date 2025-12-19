В деревне Разбегаево на площади 300 квадратных метров горела постройка

В Ломоносовском районе Ленобласти вечером 8 февраля произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС России.
В деревне Разбегаево полыхало здание смешанной постройки на площади 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. Огонь потушили ночью 9 февраля.
МЧС России напоминает: соблюдение правил противопожарного режима и поддержание в исправном состоянии систем автоматического пожаротушения на крупных производственных объектах – важнейшее условие предотвращения масштабных чрезвычайных ситуаций.
Пресс-служба МЧС
Видео: пресс-служба МЧС России
