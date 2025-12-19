  1. Главная
Сегодня, 9:25
В деревне Разбегаево на площади 300 квадратных метров горела постройка

Сведений о пострадавших нет.

В Ломоносовском районе Ленобласти вечером 8 февраля произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС России. 

В деревне Разбегаево полыхало здание смешанной постройки на площади 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. Огонь потушили ночью 9 февраля. 

МЧС России напоминает: соблюдение правил противопожарного режима и поддержание в исправном состоянии систем автоматического пожаротушения на крупных производственных объектах – важнейшее условие предотвращения масштабных чрезвычайных ситуаций. 

Пресс-служба МЧС 

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в частном доме в поселке Левашово пострадала женщина. 

Видео: пресс-служба МЧС России 

