При пожаре в частном доме в поселке Левашово пострадала женщина
Сегодня, 8:08
Полыхала обстановка на площади 75 "квадратов".

В Выборгском районе ночью 6 февраля произошел пожар. В поселке Левашово на проспекте Урицкого горел частный дом, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 01:39. Полыхала обстановка на площади 75 "квадратов". Огонь ликвидировали только в 05:42. 

В результате пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Тушили пожар 15 человек личного состава и три единицы техники. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: в доме на проспекте Королева полыхал электрощит. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Фото: Piter.TV 

