При пожаре в частном доме в поселке Левашово пострадала женщина

В Выборгском районе ночью 6 февраля произошел пожар. В поселке Левашово на проспекте Урицкого горел частный дом, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 01:39. Полыхала обстановка на площади 75 "квадратов". Огонь ликвидировали только в 05:42.
В результате пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Тушили пожар 15 человек личного состава и три единицы техники. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: в доме на проспекте Королева полыхал электрощит. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: Piter.TV
