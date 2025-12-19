При пожаре в частном доме в поселке Левашово пострадала женщина

Полыхала обстановка на площади 75 "квадратов".

В Выборгском районе ночью 6 февраля произошел пожар. В поселке Левашово на проспекте Урицкого горел частный дом, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 01:39. Полыхала обстановка на площади 75 "квадратов". Огонь ликвидировали только в 05:42.

В результате пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Тушили пожар 15 человек личного состава и три единицы техники. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: Piter.TV