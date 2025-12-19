  1. Главная
В доме на проспекте Королева полыхал электрощит
Сегодня, 8:17
В доме на проспекте Королева полыхал электрощит

К ликвидации огня привлекали 17 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

В Приморском районе ночью 4 февраля произошел пожар. Пострадавших нет, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: проспект Королева, 30к2, поступило спасателям в 03:38. В девятиэтажном здании на лестничной клетке полыхал электрический щит. В 04:05 огонь потушили. 

К ликвидации пожара привлекали 17 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на Коломяжском проспекте загорелся ТЦ, эвакуировали 500 человек. На втором этаже в ресторане "Гуси-Лебеди" полыхали вентиляционная вытяжка и обстановка. 

Фото: Piter.TV 

