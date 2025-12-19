  1. Главная
На Коломяжском проспекте загорелся ТЦ, эвакуировали 500 человек
Сегодня, 14:26
На втором этаже в ресторане "Гуси-Лебеди" полыхали вентиляционная вытяжка и обстановка.

В Приморском районе днем 3 февраля произошел пожар в торговом центре "Капитолий". Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании на Коломяжском проспекте, 19к2, поступила спасателям в 12:00. 

На втором этаже в ресторане "Гуси-Лебеди" полыхали вентиляционная вытяжка и обстановка. В 12:37 огонь потушили, были эвакуированы примерно 500 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. 

К ликвидации пожара привлекали 28 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на Софийской улице произошел смертельный пожар. Полыхал ангар размером 15 на 50 метров. 

Фото: Telegram / Коменда 

