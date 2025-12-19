  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Софийской улице произошел смертельный пожар
Сегодня, 8:12
174
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Софийской улице произошел смертельный пожар

0 0

Полыхал ангар размером 15 на 50 метров.

Во Фрунзенском районе ночью 3 февраля произошел смертельный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на Софийской улице, 62, поступило на пульт спасателей в 00:13. Полыхал ангар размером 15 на 50 метров. В 01:46 огонь локализовали, к 04:13 – ликвидировали. 

На месте происшествия обнаружили тело мужчины. К ликвидации пожара привлекали 25 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: из горевшего коровника в деревне Курковицы эвакуировали 40 быков. Площадь возгорания составила 100 "квадратов".

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: пожар, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии