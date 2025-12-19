На Софийской улице произошел смертельный пожар

Полыхал ангар размером 15 на 50 метров.

Во Фрунзенском районе ночью 3 февраля произошел смертельный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Софийской улице, 62, поступило на пульт спасателей в 00:13. Полыхал ангар размером 15 на 50 метров. В 01:46 огонь локализовали, к 04:13 – ликвидировали.

На месте происшествия обнаружили тело мужчины. К ликвидации пожара привлекали 25 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: из горевшего коровника в деревне Курковицы эвакуировали 40 быков. Площадь возгорания составила 100 "квадратов".

