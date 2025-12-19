Из горевшего коровника в деревне Курковицы эвакуировали 40 быков

Площадь возгорания составила 100 "квадратов".

В Волосовском районе Ленобласти днем 2 февраля произошел пожар. Огонь охватил крышу коровника, площадь возгорания составила 100 "квадратов", рассказали в МЧС России.

На месте работает личный состав 119-й пожарной части. Спасатели проводят тушение и одновременно эвакуацию скота из зоны опасности. Из здания вывели как минимум 40 быков. Для усиления группировки направлены дополнительные силы 120-й части. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Любани полностью сгорел частный дом. Информации о пострадавших нет.

Фото: Piter.TV