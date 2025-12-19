  1. Главная
В Любани полностью сгорел частный дом
Сегодня, 8:59
Сведений о пострадавших нет.

В Любани спасатели ликвидировали пожар в частном доме размером 10 на 15 метров. Об этом рассказали в МЧС России 2 февраля. 

На месте работали подразделения 86-й и 87-й частей Ленобласти. Сведений о пострадавших нет. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности в жилом секторе, особенно в домах с печным отоплением и деревянными конструкциями. Своевременно проверяйте состояние электропроводки и отопительных приборов. 

Пресс-служба МЧС 

Ранее на Piter.TV: в Сестрорецке горели семь бытовок. Пострадавших в результате происшествия не зарегистрировано. При тушении пожара силами МЧС было задействовано три единицы специальной техники и 15 спасателей.

Фото: пресс-служба МЧС России 

