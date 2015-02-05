Триумф в Китае: синхронистка из Гатчины завоевала три медали на Кубке мира

С 1 по 3 мая в китайском Сиане прошёл 3-й этап Кубка мира по синхронному плаванию. Успешно выступила спортсменка из Ленинградской области Елизавета Смирнова, представляющая спортивную школу "Киви".

Елизавета завоевала две золотые и одну серебряную медаль. В общей сложности сборная России на этом этапе выиграла восемь наград и заняла второе место в общем зачёте.

В Комитете по спорту Ленобласти поздравили спортсменку и её наставников с высоким результатом.

