Выпускник ленинградского велоклуба стал победителем двух этапов гонки Tour of Luzon

Выпускник спортивной школы "Фаворит" Иван Анисимов успешно выступает на международной велогонке Tour of Luzon на Филиппинах. По данным Комитета по спорту Ленинградской области, спортсмен уверенно возглавляет общий зачёт.

Анисимов одержал победы на четвёртом и пятом этапах, состоявшихся 2 и 3 мая, а сегодня, 6 мая, занял второе место на шестом этапе.

Гонка, включающая 14 этапов, завершится 13 мая.

