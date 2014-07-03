Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках завершились в Петербурге

На Всероссийских соревнованиях "На призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга", прошедших на льду СШОР "Академия фигурного катания на коньках", были определены победители и призёры среди юниоров и мастеров спорта в одиночном, парном катании и танцах на льду.

Петербургские спортсмены завоевали 14 медалей различного достоинства. В турнире юниорок весь пьедестал почёта заняли фигуристки из города на Неве: Кира Гудаева одержала победу, Полина Бершадская стала серебряным призёром (обе — воспитанницы СШОР "Звёздный лёд"), а бронзовую медаль завоевала Варвара Лисс из "Академии фигурного катания на коньках".

В соревнованиях юниоров Максим Бадави ("Академия фигурного катания на коньках") занял второе место, а Алексей Пычин (СШОР "Звёздный лёд") — третье.

В танцах на льду среди юниоров победителями стали Диана Арнет и Ярослав Черняев, а серебряные медали завоевали Милана Чегемова и Кирилл Евграфов (оба дуэта представляют "Академию фигурного катания на коньках").

В парном катании среди юниоров не было равных дуэту Альбине Камалдиновой и Степану Маришину (СК Тамары Москвиной и "Академия фигурного катания на коньках"). Воспитанники "Звёздного льда" Софья Звездина и Дмитрий Шеремет заняли второе место.

В мужских соревнованиях среди мастеров спорта золотую медаль выиграл Михаил Полянский ("Академия фигурного катания на коньках"), серебряным призёром стал Семён Соловьёв из "Звёздного льда", а бронзовую награду завоевал Михаил Терновский ("Академия фигурного катания на коньках").

В женском одиночном турнире среди мастеров спорта лучшей стала Арина Кудлай ("Академия фигурного катания на коньках").

В парном катании среди мастеров спорта серебряные медали завоевали Мария Симонова и Денис Кирисанов ("Звёздный лёд").

Ранее мы сообщили о том, что второй этап турниров Муниципальной футбольной лиги среди школьников пройдет в Петербурге.

Фото: Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга