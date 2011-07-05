Второй этап турниров Муниципальной футбольной лиги среди школьников пройдет в Петербурге

20 апреля в Петербурге стартует второй этап турниров Муниципальной футбольной лиги. В состязаниях примут участие школьные команды мальчиков и девочек со всего города.

В этом году за победу борются 540 команд, представляющих 111 муниципальных образований. На данном этапе юные футболисты продолжат борьбу за выход в финал, который состоится 24 мая.

Организаторами турнира выступают Народный фронт, Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Федерация футбола. По их словам, подобные соревнования помогают детям раскрыть свой потенциал и сделать первые шаги в спортивной карьере.

Впереди участников ждут решающие матчи, которые определят сильнейшие команды сезона. Именно сейчас закладывается фундамент будущих побед и появляются новые имена в петербургском футболе.

Ранее мы сообщили о том, что Кубок России по акробатическому рок-н-роллу пройдет в Петербурге.

