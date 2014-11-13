Кубок России по акробатическому рок-н-роллу пройдет в Петербурге

С 17 по 19 апреля на площадке КСК "Арена" в Петербурге состоится Кубок России по акробатическому рок-н-роллу. Соревнование соберет лучшие сборные команды из различных регионов страны, которые продемонстрируют свое мастерство и поборются за престижные награды.

Так, 18 апреля в 18:00, в центральный день соревнований, зрителей ждут захватывающие финалы в самых зрелищных дисциплинах. Каждый регион представит свои лучшие пары, в соревнованиях примут участие по 7 пар и по 5 команд "формейшн", отобранных по всероссийскому рейтингу. Ожидается участие около 1500 спортсменов и 100 тренеров. Судейская бригада будет состоять из 24 судей, что обеспечит высокий уровень оценки выступлений.

Программа соревнований:

16 апреля: Комиссия по допуску с 16:00 до 20:00.

17 апреля: Начало соревнований в 9:00, окончание в 22:00.

18 апреля: Финальная часть в 18:00, окончание в 22:00.

19 апреля: Начало соревнований в 9:00, окончание в 22:00.

Организаторами выступают региональная общественная спортивная организация "Санкт-Петербургская спортивная федерация акробатического рок-н-ролла", Общероссийская общественная организация "Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла" и Комитет по физической культуре и спорту Петербурга.

Прямая трансляция соревнований будет доступна в официальном сообществе ФТСАРР и петербургского филиала организации в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: ВКонтакте / СПб Федерация акробатического рок-н-ролла