Команда из Петербурга победила в первом круге чемпионата России по волейболу сидя

Команда "Нарвская застава" из Санкт-Петербурга одержала победу в первом круге чемпионата России по волейболу сидя среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (Лига героев). Об этом сообщил "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на данные Комитета по физической культуре и спорту города.

В состав команды вошли 11 ветеранов специальной военной операции (СВО).

Особо отличился петербуржец Павел Арзубов, которого признали самым ценным игроком турнира.

