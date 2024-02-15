Фигуристы из Петербурга заняли весь пьедестал финала Гран-при России

Спортсмены из Петербурга завоевали весь пьедестал почета на финале Гран-при России по фигурному катанию. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Победителем соревнований стал Пётр Гуменник, набравший в сумме 303,16 балла. Второе место занял Евгений Семененко с результатом 286,97 балла, а третье — Николай Угожаев, чей итоговый балл составил 286,47. Финальные состязания проходили в Челябинске с 6 по 9 марта.
Дополнительно стало известно, что в адрес Петра Гуменника поступила судебная претензия, основанная на недовольстве программой выступления спортсмена, вдохновлённой романом "Парфюмер". Истец утверждал, что программа якобы пропагандирует жестокость и представляет собой "школу киллеров на льду".
Ранее Беглов поздравил заслуженного тренера Алексея Мишина с 85-летием.
Фото: Правительство Петербурга
