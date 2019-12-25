Беглов поздравил заслуженного тренера Алексея Мишина с 85-летием

Губернатор Александр Беглов поздравил с 85-летним юбилеем заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию Алексея Мишина. В поздравлении глава города подчеркнул, что имя выдающегося тренера и талантливого спортсмена навсегда вписано в историю России и Санкт-Петербурга.
Александр Беглов напомнил, что Алексей Мишин успешно выступал в парном катании с Тамарой Москвиной, завоевывая престижные награды благодаря высокому артистизму и виртуозной технике.
Особого признания заслуживает преподавательская и наставническая деятельность Алексея Николаевича. Настойчивость, целеустремлённость, способность видеть и раскрывать потенциал в каждом ученике позволили легендарному мастеру воспитать целую плеяду блестящих чемпионов.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
Благодаря Алексею Мишину весь мир узнал имена Алексея Урманова, Алексея Ягудина, Евгения Плющенко и Елизаветы Туктамышевой. В поздравлении также отмечена поддержка, которую тренер оказывает петербуржцу Петру Гуменнику на XXV зимних Олимпийских играх в Италии.
Это знак сохранения Вашей причастности к значимым событиям в замечательном виде спорта, преемственности традиций российского фигурного катания.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
Богатым профессиональным опытом и разносторонними знаниями Алексей Мишин щедро делится со студентами Университета имени П.Ф. Лесгафта и учениками школы олимпийского резерва "Звёздный лёд". В день знаменательного юбилея Александр Беглов пожелал Алексею Мишину крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Ранее Piter.TV сообщал, что правительство Петербурга утвердило олимпийские премии для Гуменника и его тренера.
Фото: Piter.TV
