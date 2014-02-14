Правительство Петербурга утвердило олимпийские премии для Гуменника и его тренера

Городской комитет по спорту перечислит выплаты спортсменам и наставникам по итогам Игр в Италии. Фигурист, занявший шестое место, получит 344 тыс рублей, тренеры останутся без призовых мест.

Петербургские власти утвердили размер премий для спортсменов, выступавших на зимней Олимпиаде в Милане и Кортине-д"Ампеццо. Соответствующий документ подписало правительство города.

Согласно постановлению, фигурист Петр Гуменник, занявший шестое место, удостоен выплаты в размере 344 827,59 рубля. Участники Игр, не попавшие в шестерку сильнейших, получат по 57 471,27 рубля. Такие же суммы предусмотрены для личных тренеров атлетов. Специалисты, входившие в расширенный тренерский штаб, могут рассчитывать на половину от этой премии.

Организацию перечислений поручили комитету по физической культуре и спорту. Денежные средства необходимо перевести получателям до 30 апреля 2026 года. Помимо финансового поощрения, в Северной столице планируют провести отдельную торжественную церемонию для чествования олимпийцев.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга