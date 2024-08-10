Гуменник поделился своими впечатлениями об Олимпиаде

Фигурист признался, что изначально чувствовал себя слегка потерянным.

Петербургский фигурист Пётр Гуменник, вернувшись домой после зимней Олимпиады 2026 года в Италии, поделился впечатлениями от участия в главных спортивных состязаниях четырехлетия. Общаясь с представителями прессы, он признался, что изначально чувствовал себя слегка потерянным.

Первый день после заселения в олимпийскую деревню даже немного растерялся. Пришлось приложить усилия, чтобы сконцентрироваться на выступлении. Старался переключаться и отвлекаться от фигурного катания: общался с другими фигуристами, играл в компьютерные игры и на фортепиано. Петр Гуменник, фигурист

Стоит напомнить, что Зимняя Олимпиада-2026 проходила с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина-д"Ампеццо. В соревновании по мужскому одиночному катанию Гуменник получил двенадцатое место за короткую программу, однако успешно исполнил произвольную композицию. Итоговая сумма баллов составила 271,21, что позволило занять шестую позицию. Золотую награду завоевал казахстанец Михаил Шайдоров.

Всего в Олимпиаде приняли участие 13 спортсменов из России. Единственным призером от российской команды стал ски-альпинист Никита Филиппов, получивший серебряную медаль.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный решил наградить фигуриста Петра Гуменника.

Фото: пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга