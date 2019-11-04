Смольный решил наградить фигуриста Петра Гуменника

Питерский спорткомитет пообещал выплату серебряному призеру Игр.

Петербургские власти решили материально отметить фигуриста Петра Гуменника, несмотря на спорные оценки на международных соревнованиях. Вопрос о поощрении спортсмена подняли на заседании городского правительства, сообщает корреспондент из зала заседаний.

Депутат Госдумы Михаил Романов выступил с инициативой, назвав судейство в отношении фигуриста несправедливым. Парламентарий предложил выделить средства атлету именно на региональном уровне, чтобы компенсировать моральный ущерб от решения олимпийских арбитров.

Глава Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь подтвердил, что город готов оказать поддержку. По его словам, в бюджете предусмотрена отдельная статья расходов на поощрение спортсменов высших достижений. Чиновник выразил уверенность, что на следующих Играх Гуменник сможет взять реванш и продемонстрировать результат, соответствующий уровню отечественной школы фигурного катания. Размер выплаты пока не уточняется, но факт награждения уже одобрен.

Ранее тренер Жулин озвучил шансы Гуменника на Олимпиаде-2026.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга