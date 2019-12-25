12 медалей завоевали российские школьники на Международном турнире по информатике

Восемь золотых и четыре серебряные медали завоевали российские школьники на XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Турнир прошел с 15 по 17 апреля в Болгарии, участники проходили задания в онлайн-формате. Ребята решали задачи на языках программирования C/C++. Соревновались между собой 16 стран. 12 медалей завоевали школьники из Липецка, Петербурга, Москвы и Нижегородской области.

Благодарю их родителей и наставников за вклад в развитие и поддержку. Со своей стороны в рамках национального проекта "Молодежь и дети" Правительство ведет системную работу по созданию условий для развития талантов и реализации потенциала подрастающего поколения. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ

Этот турнир стал подготовительным для школьников перед еще более серьезным испытанием знаний и навыков. Следующий этап – Международная олимпиада по информатике, которая пройдет Узбекистане в августе.

Фото: пресс-служба оргкомитета Международного турнира по информатике