Тренер Жулин озвучил шансы петербургского фигуриста Гуменника на Олимпиаде-2026

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о выступлении представителя Санкт-Петербурга Петра Гуменника на зимней Олимпиаде-2026 после исполнения короткой программы с изданием "Советский спорт".

Гуменник получил оценку 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. Тренер прокомментировал выступление ученика следующим образом: если бы спортсмен исполнил запланированный четверной прыжок с тройным вращением, то мог бы оказаться в первой шестерке. Выполнив комбинацию четверного и двойного вращения, фигурист значительно усложнил себе борьбу за высокую позицию.

Тренер уточнил, что изначально он не ожидал попадания своего подопечного в призовую тройку, считая реалистичным достижением попадание в первую шестерку. Таким образом, итоговая позиция Гуменника выглядит вполне закономерной. Оценивая перспективы произвольной программы, Жулин заметил, что достижение шестого-восьмого места стало бы положительным результатом для спортсмена.

Волнение сказалось? Что-то другое. Он неудачно приземлился и вместо трех скрутил только два. Но в принципе я не рассчитывал, что он сможет закрепиться в тройке. Катаясь чисто, Гуменник, в лучшем случае, был бы в топ-6 — это прямо максимум. Александр Жулин, тренер по фигурному катанию

Ранее мы сообщили о том, что Гуменника вызывали на допинг-тест на Олимпийских играх.

Фото: пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга