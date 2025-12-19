Петербургского фигуриста Гуменника вызвали на допинг-тест на Олимпийских играх

Всего в индивидуальных соревнованиях Олимпиады приняли участие двадцать девять одиночных фигуристов, завершивших выступление в 00:30 по московскому времени.

Фигурист из Петербурга Пётр Гуменник получил уведомление о прохождении антидопингового тестирования утром, в семь часов, на Олимпийских играх. Соревнования по фигурному катанию с участием спортсменов, исполнявших короткие программы, завершились поздно ночью 10 февраля, как сообщает ТАСС.

Гуменник пока располагается на двенадцатой позиции турнирной таблицы после короткого проката, выступая под первым номером старта.

Ранее мы сообщили о том, что россиянин пронёс флаг РФ на церемонию открытия Олимпиады в Италии.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга