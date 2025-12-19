  1. Главная
Петербургского фигуриста Гуменника вызвали на допинг-тест на Олимпийских играх
Сегодня, 10:29
Фигурист из Петербурга Пётр Гуменник получил уведомление о прохождении антидопингового тестирования утром, в семь часов, на Олимпийских играх. Соревнования по фигурному катанию с участием спортсменов, исполнявших короткие программы, завершились поздно ночью 10 февраля, как сообщает ТАСС.

Гуменник пока располагается на двенадцатой позиции турнирной таблицы после короткого проката, выступая под первым номером старта.

Всего в индивидуальных соревнованиях Олимпиады приняли участие двадцать девять одиночных фигуристов, завершивших выступление в 00:30 по московскому времени.

Ранее мы сообщили о том, что россиянин пронёс флаг РФ на церемонию открытия Олимпиады в Италии.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга

