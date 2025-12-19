Россиянин пронёс флаг РФ на церемонию открытия Олимпиады в Италии

Гражданин России Евгений Бурденюк пронёс российский триколор на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает "КП-Самара".
По информации издания, флаг принадлежит спортивной команде из города Похвистнево Самарской области. Руководитель организации "Содействие спорту, культуре и образованию" Сергей Кириченко рассказал, что Бурденюк забрал его буквально за день до отъезда на Игры.
Сам Евгений Бурденюк пояснил, что флаг был взят исключительно для памятных фотографий на фоне олимпийских объектов, а не для какой-либо публичной демонстрации.
Опыт, конечно, получился очень интересный. Никто нам не мешал, не выгонял, не задавал вопросов — все прошло абсолютно спокойно.
Евгений Бурденюк
Ситуация привлекла внимание уже после того, как фотографии с флагом были опубликованы в социальных сетях. Во время самой церемонии никаких замечаний со стороны организаторов или публики, по словам Бурденюка, не последовало.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д"Ампеццо. Российские спортсмены выступают на Играх в статусе индивидуальных нейтральных атлетов, без государственной символики. В составе команды — 13 человек.
