Россиянин пронёс флаг РФ на церемонию открытия Олимпиады в Италии

Евгений Бурденюк заявил, что взял флаг спортивной команды из Похвистнева для фотографий, не ставя целью демонстрацию.

Гражданин России Евгений Бурденюк пронёс российский триколор на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает "КП-Самара".

По информации издания, флаг принадлежит спортивной команде из города Похвистнево Самарской области. Руководитель организации "Содействие спорту, культуре и образованию" Сергей Кириченко рассказал, что Бурденюк забрал его буквально за день до отъезда на Игры.

Сам Евгений Бурденюк пояснил, что флаг был взят исключительно для памятных фотографий на фоне олимпийских объектов, а не для какой-либо публичной демонстрации.

Опыт, конечно, получился очень интересный. Никто нам не мешал, не выгонял, не задавал вопросов — все прошло абсолютно спокойно. Евгений Бурденюк

Ситуация привлекла внимание уже после того, как фотографии с флагом были опубликованы в социальных сетях. Во время самой церемонии никаких замечаний со стороны организаторов или публики, по словам Бурденюка, не последовало.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д"Ампеццо. Российские спортсмены выступают на Играх в статусе индивидуальных нейтральных атлетов, без государственной символики. В составе команды — 13 человек.

Фото: Piter.TV