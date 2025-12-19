Болельщики с российским флагом поддержали лыжника Коростелева на Олимпиаде в Италии

Семейная пара из Молдавии, проживающая в Милане, приехала поболеть за российского спортсмена.

На соревнованиях по скиатлону на Олимпийских играх в Италии российского лыжника Савелия Коростелева поддержали болельщики с российским флагом. Как передаёт ТАСС, за 22-летнего дебютанта Игр болела семейная пара из Молдавии, которая после развала СССР переехала в Милан на заработки.

Глава семьи был в ушанке с советской кокардой, а его супруга украсила свой головной убор одновременно флагами России и Италии. В интервью агентству пара призналась, что не знала о формальном запрете на пронос российской и советской символики на олимпийские объекты, однако на практике у них не возникло никаких проблем с безопасностью.

Кроме того, как отмечают СМИ, на балконе одного из шале, расположенных прямо рядом с трассой, был вывешен российский триколор, хорошо заметный как спортсменам, так и зрителям на трибунах.

Савелий Коростелев, выступающий на Олимпиаде в нейтральном статусе, в своей дебютной гонке не смог побороться за медали. Тем не менее, видимая поддержка с трибун стала одним из немногих ярких моментов для российских спортсменов на Играх, которые проходят в условиях жёстких ограничений. Олимпиада в Милане и Кортина-д"Ампеццо продлится до 22 февраля.

Ранее Piter.TV сообщал, что россиянин пронёс флаг РФ на церемонию открытия Олимпиады в Италии.

Фото: Piter.TV