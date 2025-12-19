Конькобежец Эмери Леман неожиданно прорекламировал "Простоквашино".

Американский конькобежец Эмери Леман, снимая видео-тур по своей комнате в олимпийской деревне, невольно устроил вирусную рекламную кампанию российскому бренду. На кадрах в Instagram* из его холодильника внимательные подписчики разглядели йогурт "Простоквашино".

Поскольку найти в Италии именно эту продукцию практически невозможно, предположительно, спортсмен привёз её с собой. Ни сам Леман, ни компания-производитель пока не прокомментировали ситуацию. Публикация вызвала бурное обсуждение в соцсетях, переросшее в неожиданную "теорию заговора". Блогер, пишущий о пищевых привычках (messedupfoods), выложил пост, где особое внимание уделил дизайну упаковки сырков. Отдельные пользователи начали искать скрытые смыслы, заявив, что синие полоски на упаковке якобы отсылают к тельняшке и… зданию на печально известном острове Джеффри Эпштейна.

Этот "Матроскингейт" заставил русскоязычных пользователей сети объяснять остальным, что "логика молока" не имеет отношения к "закрытому клубу" миллиардера, а синие полосы — это фирменный стиль бренда, отчасти вдохновлённый тельняшкой — частью формы моряка, как и кот Матроскин из советского мультфильма. Таким образом, невинный пост спортсмена превратился в масштабную просветительскую акцию о российской популярной культуре.

Фото: Instagram*/Эмери Леман

*Meta признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность запрещена