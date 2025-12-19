Российскому фигуристу Гуменнику придётся экстренно менять короткую программу перед Олимпиадой

Музыку к действующей постановке "Парфюмер" не утвердили из-за проблем с авторскими правами за пару дней до вылета на Игры.

Российский фигурист Пётр Гуменник, уже вылетевший в Милан на Олимпийские игры-2026, столкнулся с неожиданной проблемой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник, музыку к его короткой программе "Парфюмер" не утвердили из-за нарушения авторских прав.

Информация о проблеме поступила команде спортсмена всего за пару дней до отправки на Игры. Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко вылетели в Италию в ночь на 8 февраля, и теперь им, возможно, придётся в срочном порядке менять программу.

В качестве вероятной замены рассматривается другая постановка хореографа Даниила Глейхенгауза на саундтрек к фильму "Дюна". Обе программы были поставлены Глейхенгаузом, который представляет тренерский штаб Этери Тутберидзе.

Примечательно, что с программой "Парфюмер" Гуменник успешно выступал в сентябре 2025 года на квалификационном турнире в Пекине, где и завоевал олимпийскую квоту для России. Тогда никаких претензий к музыкальному сопровождению не возникало. Соревнования мужчин-одиночников в фигурном катании на Олимпиаде в Милане стартуют 10 февраля.

Ранее Piter.TV сообщал, что для Петросян и Гуменника организуют дополнительный турнир перед Олимпиадой в Италии.

Фото: Telegram / Пётр Гуменник