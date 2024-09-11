Для Петросяна и Гуменника организуют дополнительный турнир перед Олимпиадой в Италии

Российские фигуристы получат возможность прокатать программы на зрителях перед зимними Играми.

Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в дополнительном турнире накануне зимних Олимпийских игр 2026 года. Источник: заявление президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе в интервью "ТАСС".

Аделия Петросян и Петр Гуменник являются действующими чемпионами России. Оба спортсмена готовятся к Играм 2026 года по индивидуальным планам. На Олимпиаде в Милане и Кортина-д"Ампеццо они выступят в нейтральном статусе.

Решение организовать для них дополнительный старт связано с необходимостью предоставить "возможность прокататься на зрителях". Федерация фигурного катания берёт на себя организацию этого турнира, чтобы спортсмены могли проверить программы в условиях, приближенных к соревновательным.

Олимпийские зимние игры 2026 года запланированы к проведению с 6 по 22 февраля. Организационный комитет рассматривает возможность включения дополнительного турнира в предолимпийский график подготовки российских фигуристов.

Недавно на широкие экраны вышла кинолента "Авиатор" по роману Евгения Водолазкина.

Фото: freepik