Петербургские спортсмены Гуменник и Посашков получат выплаты за участие в ОИ-2026

Правительство Северной столицы утвердило денежные премии для атлетов, представлявших город на зимних Играх в Италии. Фигурист и шорт-трекист получат вознаграждение независимо от занятых мест.

Петербургские спортсмены Петр Гуменник и Иван Посашков удостоены региональных премий за участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, прошедших в Италии. Соответствующее распоряжение накануне выпустило правительство города.

Фигурист Петр Гуменник, который занял на турнире шестое место, получит выплату в размере 344 827 рублей. Такая же сумма полагается его личному тренеру. Шорт-трекист Иван Посашков, не сумевший пробиться в финал на своей дистанции, также отмечен премией — ему перечислят 57 471 рублей. Аналогичное вознаграждение предусмотрено и для его наставника.

Олимпийские игры завершились 22 февраля. Российские атлеты, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали одну серебряную медаль в дисциплине ски-альпинизм.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный решил наградить фигуриста Петра Гуменника.

Фото: пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга