От Загитовой до Костомарова: в Петербурге показали шоу, объединившее звёзд фигурного катания разных лет

Во Дворце спорта "Юбилейный" представили новую программу Татьяны Навки "Больше, чем шоу".

Вернуться почти на 20 лет назад и испытать тот же восторг. Летающие по льду коньки, легендарные трюки и страсть, переданная с невероятной точностью. Отличаются тут только имена фигуристов. Детали танца на льду и даже костюмы прямиком из 2006-ого.

Вот это костюм Кармен, который она исполняла, этот номер на Олимпиаде, он также вышит вручную. Вы можете видеть здесь очень красивые стразы. И также костюм молодого человека, ее спутника. Фигуристы очень много прыгают и очень много делают трюковых элементов, которые нужно использовать в шоу. Поэтому все костюмы должны быть легкими, они должны тянуться. Ирина Петрова, помощник главного костюмера

Этот легендарный номер, который почти 20 лет назад принёс стране Олимпийское золото, часть новой программы Татьяны Навки "Больше, чем шоу". На лед Дворца спорта "Юбилейный" вышла не только сама олимпийская чемпионка, но и другие знаменитые фигуристы – ее коллеги и друзья. И для каждого из них это выступление особенно волнительно.

Это очень ответственно для меня, потому что, конечно, это великая программа Татьяны Навки и Романа Костомарова, с которой они выиграли Олимпийские игры. Поэтому это очень волнительно и ответственно. Для меня было самое важное, чтобы Татьяна похвалила нас. Она даже сегодня подъехала и сказала: "Как я рада, что именно вам выпала эта часть, эту программу катать". Виктория Синицина и Никита Кацалапов, бронзовые призёры Олимпийских игр в командном соревновании (2022)

Творческий вечер был полон сюрпризов. Знаменитые номера Татьяны Навки и Романа Костомарова "Кармен", "Не отрекаются, любя" и другие зажили на льду новой жизнью в исполнении многих известных фигуристов: Евгении Тарасовой, Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Алексея Тихонова, Марии Петровой и не только.

Мы не могли не привезти это замечательное шоу сюда, в Санкт-Петербург, потому что такой состав звездный. Помимо моих дорогих партнеров Романа Костомарова и Петра Чернышова, здесь плеяда супер-лучших фигуристов мира, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы. Действительно, получилась невероятно красивое, очень душевное, домашнее, доброе шоу. Татьяна Навка, фигуристка, олимпийская чемпионка (2006)

Среди участников шоу был Роман Костомаров. В 2023 году фигурист перенес пневмонию, последствием которой стал сепсис и ампутация стоп и кистей. Спортсмен восстановился и снова встал на лед.

Знаете, я тоже скучаю по катанию, поскольку раньше это было гораздо чаще. Но я с большим удовольствием… Хотя, конечно, немного могу сделать на льду, но, во всяком случае, с большим удовольствием выхожу и катаю номер с Татьяной. Потому что, как я и сказал, я скучаю. Но и тем более это юбилейное шоу Татьяны Навки. Я не мог в нем не участвовать, не мог на нем не присутствовать и так же радовать зрителей, поклонников фигурного катания. Роман Костомаров, фигурист, олимпийский чемпион (2006)

Шоу Татьяны Навки длилось два дня. Состав участников – от олимпийских чемпионов прошлого – до нынешних звёзд, стал мостом между двумя эпохами, напомнив, какие номера сделали этот спорт настоящим искусством.

