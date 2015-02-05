Тренер по фигурному катанию Геннадий Аккерман умер в Петербурге на 72-м году жизни

Ушел из жизни легендарный тренер Геннадий Аккерман воспитавший олимпийских чемпионов.

На 72-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный тренер России по фигурному катанию Геннадий Аккерман. В последние годы специалист работал в Санкт-Петербурге. За долгую карьеру он воспитал целую плеяду звезд мирового уровня, включая призеров Олимпиад и чемпионов мира в танцах на льду. Источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Среди учеников Аккермана - Марина Анисина, Илья Авербух, Александр Жулин, Олег Волков и многие другие известные фигуристы. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Ранее Piter.TV сообщал, что умер основатель группы Dschinghis Khan и автор хита Moskau.

Фото : Федерация фигурного катания на коньках России