Piter.TV находится в ТОП-15 рейтинга самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти в 2025 году

Piter.TV расположился на 11 месте рейтинга.

Компания "Медиалогия" 25 февраля 2026 года опубликовала рейтинг медиаресурсов Петербурга и Ленинградской области за 2025 год. Piter.TV находится в топ-15 самых цитируемых региональных СМИ по итогам прошедшего года.

Piter.TV в общем рейтинге городских СМИ за 2025 год опустился на две строчки и оказался на 11 месте. В лидерах рейтинга находятся "Фонтанка.ру", 78.ru, газета "Петербургский дневник".

Скриншот: Медиалогия

Рейтинг "Медиалогии" оценивает уровень авторитетности издания. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 103 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Также не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Ранее мы рассказывали, что в III квартале 2025 года Piter.TV находился на 8 месте в общем рейтинге городских и региональных СМИ.

Фото: Piter.tv