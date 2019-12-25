Piter.TV находится в ТОП-10 рейтинга самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти в III квартале 2025 года

Piter.TV находится на 8 месте рейтинга.

Компания "Медиалогия" 14 ноября 2025 года опубликовала рейтинг медиаресурсов Санкт-Петербурга и Ленинградской области за III квартал текущего года (1 июля – 30 сентября 2025 года). Piter.TV находится в топ-10 самых цитируемых региональных СМИ по итогам прошедшего квартала.

Piter.TV в общем рейтинге городских СМИ поднялся на 3 строчки вверх и оказался на восьмом месте. В лидерах рейтинга: "Фонтанка.ру", 78.ru, газета "Петербургский дневник".

Скриншот: Медиалогия

Рейтинг "Медиалогии" оценивает уровень авторитетности издания. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 106 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Также не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Фото: Piter.tv