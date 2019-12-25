Петербургское издание МР7 вновь стало СМИ
Сегодня, 9:21
Петербургское издание МР7 снова зарегистрировано как СМИ. Соответствующую информацию подтверждает портал РКН: "МР-7.ру", регистрационный номер – ЭЛ №ФС 77-91486.

МР7 создали в 2002 году, из реестра СМИ издание исключили в 2025-м по решению Верховного суда. С иском тогда обратился Роскомнадзор. Отмечается, что у МР7 теперь новый учредитель – ООО "АДАСТРА", которым руководит председатель Союза журналистов региона Андрей Радин. 

Мы очень признательны всем, кто оставался с нами, кто продолжал нас читать и присылать нам новости. И тем, кто волновался за нас. 

Скриншот: сайт Роскомнадзора 

