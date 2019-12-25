Петербуржец получил пять суток ареста за баннер на крыше РКН

Активист забрался на здание Роскомнадзора и вывесил плакат с провокационной надписью. Суд признал его виновным в проведении несогласованной акции.

Дзержинский районный суд Петербурга отправил под арест активиста, который устроил акцию протеста прямо на крыше здания Роскомнадзора. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина вместе с друзьями забрался на крышу и закрепил на карнизе черный баннер с белой надписью: "Роскомнадзор, запрети этот баннер". Таким образом он хотел выразить свое несогласие к блокировкам интернет-ресурсов в России, поясняется в сообщении.

Суд квалифицировал действия активиста как проведение публичного несогласованного мероприятия. Фигуранта признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ - нарушение установленного порядка проведения митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Наказание - пять суток административного ареста.

В суде мужчина вину признал, раскаялся и пообещал, что больше такого не повторится. Несмотря на это, отбывать арест ему все же придется.

Фото: пресс-служба КГИОП