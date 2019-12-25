Граждане используют платформы WeChat и KakaoTalk для звонков и отправки сообщений.

В России увеличилась аудитория азиатских мессенджеров на фоне замедления Telegram. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные операторов связи и аналитиков.

Отмечается, что в стране резко увеличилась аудитория азиатских платформ WeChat и KakaoTalk. По данным публикации, в первом квартале нынешнего года общий спрос россиян на альтернативные приложения вырос на 50%. Кроме того, в марте KakaoTalk увеличил аудиторию в России на 82%. Аудитория WeChat увеличилась на 15%.

По словам ведущего аналитика центра мониторинга киберугроз "Спикател" Алексея Козлова, мессенджер Teelgram остается для жителей России платформой для чтения новостей. Он пояснил, что для звонков и отправки сообщений граждане используют альтернативные каналы связи.

Напомним, что с середины февраля нынешнего года Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Позже в ведомстве объявили о намерении сдерживать работу мессенджера, пока она не начнет соблюдать российские законы.

