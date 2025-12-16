В США боятся, что Россия и Китай становятся новыми центрами влияния

Ричард Вольф рассказал о смене геополитических ролей у ряда стран.

Россия и Китай становятся новыми центрами влияния. Соответствующее заявление сделал американский экономист, профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф, выступая в эфире YouTube-канала. Иностранный эксперт добавил, что меняются роли на геополитической арене и других стран мира. В частности, меняется Латинская Америка, включая Мексику, а также Канада. Американец заметил, что только его соотечественники могут считать происходящие процессы большой ошибкой, так как таков их менталитет, однако граждане США не хотят видеть того, что происходит с ними самими.

Мир изменился. США и Западная Европа раскололась на части. Ни одна из этих частей уже не обладает прежней силой. Россия и Китай становятся новыми центрами влияния. И, конечно, они будут заключать новые сделки. Ричард Вольф, эксперт

Ранее западное издание AntiDiplomatico писало о том, что недавние переговоры российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине послали мировому сообществу сигнал о снижении влияния вашингтонской администрации. В статье авторы написали о том, что Китай и Россия намерены представить себя движущей силой альтернативного международного порядка, который отличается от того, в котором доминируют США.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works