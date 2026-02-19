"Петербургский дневник" первым из российских СМИ вышел в китайскую соцсеть Xiaohongshu

Издание не только пишет о Китае для петербуржцев, но и рассказывает о Петербурге для жителей Поднебесной.

Газета "Петербургский дневник" продолжает развивать международное направление. Издание стало первым официальным российским СМИ в китайской социальной сети Xiaohongshu (Rednotе).

Издание не только пишет о Китае для петербуржцев, но и рассказывает о Петербурге для жителей Поднебесной. Контент выходит в китайской социальной сети Xiaohongshu (Rednotе), чтобы познакомить китайскую аудиторию с историей, культурой и современной жизнью нашего города.

Как рассказал главный редактор газеты Кирилл Смирнов, в формате фото‑ и видеорепортажей они показывают современный Петербург – его атмосферу, ритм и людей, создавая прямой культурный диалог между двумя странами.

Недавно в Линейном парке на Васильевском острове открылась фотовыставка о современной жизни Китая.

Фото: "Петербургский дневник"