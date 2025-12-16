Актер Цзинь Цзэ загадочно умер в Китае

Его нашли без признаков жизни в собственной квартире.

В Китае при загадочных обстоятельствах скончался знаменитый актер Цзинь Цзэ. Ему было 33 года, сообщило Mothership.

По данным издания, Цзэ последние несколько лет снимался в телесериалах. На прошлой неделе он почувствовал себя плохо прямо на съемочной площадке. Позже он поехал домой, а на следующий день Цзэ обнаружили уже мертвым Причина смерти не называлась.

По словам поклонников Цзэ, в последнее время его заставляли работать без выходных. Он снимался во множестве мини-сериалов и дорамах, работа в которых считается изматывающей.

Цзинь Цзэ родился в 1993 году. После окончания Пекинского института технологий моды он основал собственный бренд. В 2017 году началась его карьера в кино и телесериалах. Популярность актеру принесли роли в дорамах "Начать сначала" 2020 года и "Роман в законе" 2022-го.

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Фото: Magnific