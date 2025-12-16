Ричард Вольф рассказал о том, что вызов Вашингтону бросает не Россия и Китай, а другие страны.

В вашингтонской администрации сегодня называют Россию и Китай врагами, хотя в реальности вызов им бросают другие государства. Соответствующее заявление сделал американский экономист, профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф, выступая в эфире YouTube-канала. Иностранный эксперт добавил, что роль США как гегемона сейчас оспаривают многие. При этом Белый дом стремится достичь невозможного: являться полицейским в каждом уголке планеты. Однако для них мир уже стал узким, как это было в акватории Ормузского пролива.

У нас есть враги, которых мы называем Россией и Китаем. Но они ничего не сделали. Они не перекрывали Ормузский пролив. Китай, похоже, наоборот, старается убедить иранцев снова его открыть. А у России сейчас совсем другие заботы. Ричард Вольф, эксперт

Вольф добавил, что американцы в настоящее время получает урок, который заключается в том, что маленькие и бедные страны могут бросить вызов. А сами США превратились в слонов, которые не способны быстро двигаться.

В США боятся, что Россия и Китай становятся новыми центрами влияния.

Фото: YouTube / Danny Haiphong