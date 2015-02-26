В Линейном парке на Васильевском острове открылась фотовыставка о современной жизни Китая

Генеральный консул КНР в Петербурге Ло Чжаньхуэй отметил, что после просмотра выставки почувствовал себя как дома.

В Петербурге открылась фотовыставка "Мост в Китай". Экспозицию разместили в Линейном парке между Первым и Третьим Смоленскими мостами. Автор снимков — журналист "Петербургского дневника" Дмитрий Сермяжко. В объективе — повседневная жизнь четырех крупных городов КНР: Шанхая, Гуанчжоу, Иу и Ханчжоу. Всего на выставке представлено более 40 работ, которые показывают культуру, быт и настроение современного Китая.

Генеральный консул КНР в Петербурге Ло Чжаньхуэй отметил, что после просмотра выставки почувствовал себя как дома: по его словам, фотографии передают настоящие эмоции и тонкие детали жизни. Председатель профильной комиссии Заксобрания Константин Чебыкин напомнил, что место выбрано не случайно — именно в Василеостровском районе живет около 5 тысяч граждан Китая.

Заместитель главы района Людмила Сытнова добавила, что на Васильевском острове китайский язык изучают более 200 школьников сразу в трех образовательных учреждениях.

Организаторами проекта стали "Петербургский дневник" и "Вечерний Санкт-Петербург" совместно с Генконсульством КНР. Экспозиция подготовлена при поддержке Комитета по печати и Комитета по внешним связям города.

Выставка приурочена к празднованию Лунного Нового года, который в этом году проходит с 17 февраля по 3 марта. Посетить экспозицию можно до 23 марта включительно.

Китайский Новый год в Петербурге: как жители из КНР отмечают праздник вдали от дома.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Сермяжко)