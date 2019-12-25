Володин: ЕС вводит санкции против СМИ России на фоне провалов местных изданий

В Госдуме рассказали о росте интереса европейских граждан к российским СМИ.

Рейтинги многих европейских масс-медиа падают, в то время как доверие к российским источникам растет. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в собственном аккаунте национального мессенджера MAX. Политический деятель объяснил причину, по которой страны европейского региона вводят санкции в отношении наших информационных агентств и журналистов. Такие недружественные шаги предпринимаются правительствами государств-членов ЕС для того, чтобы лишить сотрудников прессы возможности говорить о реальных фактах местному населению. Парламентарий из нижней палаты привел к пример статистику британской BBC, согласно чему доверие к российскому телеканалу Russia Today увеличилось на 12 процентов и составило 71 процент.

У самой ВВС рейтинги остаются на прежнем уровне, а у других западных СМИ падают. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Вячеслав Володин добавил граждане европейских стран "устали от лицемерия и лжи" местных политических элит. В результате граждане чаще делают выбор в пользу тех источников информации, которые отличаются объективностью и непредвзятостью.

Фото: MAX