Володин: ЕС вводит санкции против СМИ России на фоне провалов местных изданий
Сегодня, 12:27
В Госдуме рассказали о росте интереса европейских граждан к российским СМИ.

Рейтинги многих европейских масс-медиа падают, в то время как доверие к российским источникам растет. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в собственном аккаунте национального мессенджера MAX. Политический деятель объяснил причину, по которой страны европейского региона вводят санкции в отношении наших   информационных агентств и журналистов.  Такие недружественные шаги предпринимаются правительствами государств-членов ЕС для того, чтобы лишить сотрудников прессы возможности говорить о реальных фактах местному населению. Парламентарий из нижней палаты привел к пример статистику британской BBC, согласно чему доверие к российскому телеканалу Russia Today увеличилось на 12 процентов и составило 71 процент.

У самой ВВС рейтинги остаются на прежнем уровне, а у других западных СМИ падают.

Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Вячеслав Володин добавил граждане европейских стран "устали от лицемерия и лжи" местных политических элит. В результате граждане  чаще делают выбор в пользу тех источников информации, которые отличаются объективностью и непредвзятостью.

Фото: MAX

