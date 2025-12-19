В Госдуме ответили на слова главы МИД ЕС о "нападении России на 19 стран" мира за последние 100 лет.

Глава европейской верховной дипломатии и политики безопасности Кая Каллас, показывая себя "борцом с Россией", пытается а реальности откреститься от советского прошлого своих родителей. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в собственном аккаунте национального мессенджера MAX. Политический деятель раскритиковал выступление бывшей эстонской чиновницы о том, что Россия якобы напала на 19 стран мира за последние сто лет, которые якобы "не атаковали Россию", а также о вине СССР в коррупции на территории Эстонии и призывов к еще большему санкционному давлению на РФ.

.... историю в школе <...> учила плохо" или не учила "вообще", "прогуливала". Из-за высокого должностного положения ее отца.... Каллас стоит обратиться к врачу. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Российский депутат уточнил, что отец Каллас был членом КПСС, государственным деятелем Эстонской ССР и суверенной Эстонии. Об этом парламентарий напомнил своей аудитории, говоря о "многолетних выдуманных рассказах" Каи Каллас во времена "жуткой советской оккупации Эстонии". Вячеслав Володин добавил слова психиатров о том, что все проблемы человека идут из его детства.

Фото: MAX / Вячеслав Володин