Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в феврале

Председатель ГД РФ рассказал о том, какие нововведения ждут граждан страны в следующем месяце.

Более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы в России на 5,6 процента с 1 февраля. В частности, вырастет размер материнского капитала. Соответствующее заявление подписчикам сделал председатель Государственной думы страны Вячеслав Володин через аккаунт в национальном мессенджере Max. Политик отметил, что увеличится размер материнского капитала, который составит 728,9 тысяч рублей на первого ребёнка и ещё 234,3 тысяч рублей - на второго. При условии, что ранее семья не получала сертификат на первого ребёнка, то при рождении второго ей полагается 963,2 тысяч рублей. Депутат заметил, что власти повысят размер социального пособия при рождении или усыновлении ребёнка, по уходу за ним до полутора лет для неработающих родителей, а также ежемесячные денежные выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня". По мнению парламентария из нижней палаты парламента, государство должно сделать все необходимое для того, чтобы по стране фиксировалось как можно больше семей с детьми.

Кроме этого правительство работает над увеличением доплат к пенсиям, выплат ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособия по безработице. Необходимые для реализации этих задач денежные средства предусмотрены в федеральном бюджете на период с 2026-2028 годы.

Расширяются полномочия правительства России в сфере электроэнергетики, в том числе в связи с введением специальных режимов. Уточняется ряд понятий в законодательстве об электроэнергетике и вводятся новые - например, "программа по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса". Ее будут утверждать высшие исполнительные органы субъектов РФ. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Депутат добавил, что права граждан при возврате товаров ненадлежащего качества дополнительно защищены. С февраля потребитель вправе требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного технически сложного товара на момент разрешения спора. Кроме этого в силу вступает в нововведение о наделении внешнеполитического ведомства должностными полномочиями по установлению порядка аккредитации представителей дипломатического и консульского корпуса, а также лиц международных организаций и их представительств на территории РФ закреплении правового статуса Российского Красного Креста.

Фото: Вконтакте / Дума ТВ