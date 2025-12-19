Володин ответил на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг

В Госдуме отреагировали на запрос Лиги безопасного интернета.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин ответил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг. Политический деятель сообщил в интернет-пространстве о вступивших на территории страны новых законах. Соответствующий комментарий парламентарий из нижней палаты сделал подписчикам через собственный аккаунт в национальном мессенджере MAX. Законодатель уточнил, что согласно одному из нововведений, родители или иные представители ребенка будут получать справки по счетам и вкладам своих детей до наступления 18-летия. Такое решение властей начнет реализовываться с 1 июля.

Поступило обращение от Лиги безопасного интернета по вопросу банковского обслуживания детей. Понимаю обеспокоенность родителей, которые в настоящее время не могут получить информацию о счетах ребёнка и денежных переводах. Изучали эту тему ранее. В прошлом году вышли на решение. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Дополнительно на территории России с 1 августа 2025 года запрещается открывать банковские счета несовершеннолетним лицам без согласия родителей. По данным от Вячеслава Володина, такие нормы направлены на защиту детей от действий мошенников, а также вовлечения молодого поколения в преступную деятельность.

Фото: Вконтакте / Дума ТВ