Володин рассказал о новых мерах контроля за мигрантами

По его словам, за уклонение от медосвидетельствования введена уголовная ответственность в виде штрафа с возможностью выдворения по решению суда.

Преседатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых мерах, направленных на совершенствование контроля за мигрантами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Володина, планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней. Это коснется всех иностранных граждан, которые прибывают в Россию на срок более трех месяцев. Кроме того, медицинские организации обяжут направлять информацию в МВД России об оформленных заключениях и в Роспотребнадзор о выявлении инфекционных заболеваний у мигрантов с целью их оперативной депортации.

Володин добавил, что за уклонение от медосвидетельствования введена уголовная ответственность в виде штрафа с возможностью выдворения по решению суда. Также в Госдуме предлагают установить повышенную уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.

Ранее в Госдуме предупредили о рисках покупки золота на пике.

Фото: Piter.tv