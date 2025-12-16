В Госдуме рассмотрят запрет на продажу вейпов регионами

Полный запрет продажи вейпов поддерживают 74% россиян.

Во вторник, 9 июня, на пленарном заседании Госдумы обсудят полный запрет продажи вейпов. Депутаты планируют рассмотреть и принять законопроект, направленный на защиту здоровья граждан, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По его словам, проведенный опрос показал, что 74% респондентов поддержали полный запрет продажи вейпов и подобной продукции. Врачи указали на рост на 30% числа пациентов с болезнями органов дыхания, вызванными и осложненными потреблением вейпов.

Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет, что не может не вызывать тревогу Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Спикер ГД отметил, что на заседании планируют рассмотреть поправки, которые предоставят регионам право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина.

Володин подчеркнул, что инициативу подготовили с учетом мнения россиян, а также рекомендаций медицинского и педагогического сообществ.

Ранее депутат Денис Четырбок сообщал, что запрет на продажу вейпов могут ввести в Петербурге в 2026 году.

Фото: Magnific