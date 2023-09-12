  1. Главная
Запрет на продажу вейпов могут ввести в Петербурге в начале 2026 года
Сегодня, 8:47
По словам парламентария, окончательное решение примут в январе-феврале.

Уже в начале следующего года в регионах могут установить запрет на продажу и производство вейпов. Об этом сообщил депутат петербургского парламента Денис Четырбок. 

По словам парламентария, окончательное решение примут в январе-феврале. Согласно тексту поправки, главам предлагается предоставить полномочие по установлению запрета на вейпы. 

Если итоговый текст закона действительно предоставит региональным властям такие полномочия, то у Петербурга появится возможность установления жестких ограничительных мер в отношении курения вейпов. 

Денис Четырбок, депутат 

Северная столица была одной из первых в стране, кто установил запрет на продажу вейпов детям. 

Фото: pxhere 

