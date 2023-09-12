Запрет на продажу вейпов могут ввести в Петербурге в начале 2026 года

Уже в начале следующего года в регионах могут установить запрет на продажу и производство вейпов. Об этом сообщил депутат петербургского парламента Денис Четырбок.
По словам парламентария, окончательное решение примут в январе-феврале. Согласно тексту поправки, главам предлагается предоставить полномочие по установлению запрета на вейпы.
Если итоговый текст закона действительно предоставит региональным властям такие полномочия, то у Петербурга появится возможность установления жестких ограничительных мер в отношении курения вейпов.
Денис Четырбок, депутат
Северная столица была одной из первых в стране, кто установил запрет на продажу вейпов детям.
Фото: pxhere
