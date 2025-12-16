Российские регионы получили право запрещать продажу вейпов

В России вводят лицензирование торговли табаком и вейпами.

Госдума одобрила закон о лицензировании оборота табачных изделий и продукции, содержащей никотин. Теперь регионы РФ вводить запрет на розничную продажу вейпов на своей территории, сообщила пресс-служба Государственой думы.

Согласно документу, процедуре лицензирования подлежат закупка, хранение, поставка табачных изделий и никотиносодержащей продукции, а также сырья для их производства. Аналогичные ограничения коснулись розничной продажи и развозной торговли этими товарами.

Росалкогольтабакконтроль будет выдавать и отзывать лицензии на оптовую торговлю. Для получения лицензии необходимо заплатить государственную пошлину, иметь торговую точки площадью не менее 5 кв. м и регистрацию в системе маркировки товаров. Срок действия таких лицензий составит не более пяти лет.

В регионах будут устанавливать дополнительные ограничения на места розничной торговли. В период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года им предоставляется право полностью запретить на своей территории розничную продажу розничную продажу вейпов и жидкостей для них.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты взялись за инициативу после многочисленных обращений россиян. Полный запрет продажи вейпов поддержали 74% граждан страны.

Фото: официальный сайт Госдумы